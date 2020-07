Roma: lotta allo spaccio di droga, 13 persone arrestate e un denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tredici persone arrestate, un denunciato, oltre 2.255 euro in contanti e 225 grammi tra cocaina, marijuana e hashish sequestrati. A Roma prosegue la lotta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato. In particolare, i poliziotti del commissariato Trastevere hanno denunciato, in stato di libertà, un minorenne che, in piazza San Cosimato, è stato trovato in possesso di 0,9 grammi di marijuana e 21 grammi di hashish. Altra droga è stata rinvenuta presso la sua abitazione, dove all'interno della cameretta del giovane, sono stati trovati 53,4 grammi di hashish. Inoltre, a seguito di una attività investigativa gli agenti del commissariato Casilino Nuovo hanno arrestato, per droga, due giovani, uno di 19 anni e l'altro minorenne. I poliziotti hanno rinvenuto, nell'abitazione dei due 7,75 grammi di hashish, 8,50 grammi di cocaina e la somma di 760 euro in banconote di vario taglio. Ad Albano, invece, gli agenti del commissariato hanno arrestato un uomo, fermato mentre stava spacciando droga. Nell'immediato sono stati sequestrati 40 grammi di hashish, dalla successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 25 grammi di hashish, 50 bustine di cellophane, 335 euro in contanti e un vasetto contenente 6 grammi di hashish. (segue) (Rer)