Roma: lotta allo spaccio di droga, 13 persone arrestate e un denunciato (2)

- Nel transitare in piazza S. Cosimato, i poliziotti del commissariato Trastevere hanno fermato per un controllo un cittadino di origine romena. Quest'ultimo è stato trovato in possesso di un barattolo con all'interno 1,3 grammi di marijuana, mentre, all'interno della fodera del giubbotto sono stai trovati, occultati, 7 involucri contenenti marijuana dal peso di 6,5 grammi. Per l'uomo sono scattate le manette e dovrà rispondere del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Un ragazzo di 21 anni, romano, è stato invece arrestato in via G.Morandi dagli agenti del commissariato San Basilio per droga. I poliziotti, che lo hanno visto stazionare con fare sospetto nella nota piazza di spaccio, hanno deciso di procedere ad un controllo, soprattutto quando si sono accorti di uno scambio sospetto con una terza persona. Il controllo ha portato al sequestro di 11 involucri di cocaina dal peso di 4,1 grammi più 80 euro in contanti. In piazza Vittorio Emanuele gli agenti del commissariato Viminale hanno arrestato 3 pusher: due senegalesi, di 24 anni e 30 anni, e uno gambiano di 24 anni. I tre avevano un collaudato sistema criminale ed ognuno aveva un ruolo ben preciso. Nello specifico c'era chi aveva il compito di ricevere i clienti, chi era predisposto alla riscossione del denaro e l'ultimo che materialmente si occupava di consegnare la droga. I poliziotti, posizionati in punti strategici, hanno constatato in prima persona tutto l'illecito e cosi hanno messo fine all'attività criminosa arrestando i malviventi. (segue) (Rer)