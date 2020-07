Roma: lotta allo spaccio di droga, 13 persone arrestate e un denunciato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre per droga, ad Anzio, i poliziotti del commissariato hanno arrestato un uomo di 47 anni. Il 47enne, fermato per un normale controllo, è stato trovato in possesso di dodici involucri di cocaina per un peso complessivo di 2,4 grammi. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di 12,40 grammi di hashish. Nell'ambito dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti del commissariato Romanina, hanno arrestato, in via Pietro Marchisio, un 39enne romano. Gli agenti, essendo venuti a conoscenza di una possibile attività di spaccio posta in essere dall'uomo all'interno del suo appartamento, lo hanno fermato sull'uscio di casa. La perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di 14 grammi di cocaina e 490 euro in contanti. Nel quartiere Pigneto, all'interno dei giardini denominati Nuccitelli Persiani, i poliziotti del commissariato Porta Maggiore hanno fermato, per un controllo, un senegalese di 32 anni. L'uomo è stato trovato in possesso di 22 involucri contenenti 4,80 grammi di cocaina, 2 involucri contenenti 4,80 grammi di hashish e 410 euro in contanti. Arrestato, dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. (segue) (Rer)