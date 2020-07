Roma: lotta allo spaccio di droga, 13 persone arrestate e un denunciato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del commissariato Viminale hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un marocchino di 32 anni. L'uomo è stato fermato in via Filippo Turati mentre, da una camera di un bed & breakfast in uso, cedeva droga a terzi. Sono stati rinvenuti 0,4 grammi di cocaina e 0,6 grammi di hashish. Infine, in via dell'Acqua Bullicante, i poliziotti del commissariato Porte Maggiore, hanno fermato un uomo insospettiti dal suo atteggiamento. Quando gli agenti si sono avvicinati, l'uomo, un afgano di 25 anni, ha lasciato cadere a terra, nel disperato tentativo di non essere visto, un involucro contenente 10 grammi di cocaina. I poliziotti hanno arrestato il 25enne per detenzione di sostanza stupefacente e sequestrato anche la somma di 180 euro. (Rer)