Turchia: ministro Esteri greco, la riconversione di Santa Sofia è un "problema globale"

- La riconversione di Santa Sofia da museo a moschea non è riguarda strettamente le relazioni fra Grecia e Turchia ma è un problema globale. Lo ha detto il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, in un’intervista a “Skai”, specificando che l’Ue dovrebbe adottare una serie di “forti” misure contro Ankara qualora i diritti sovrani della Grecia vengano violati. La decisione presa dalle autorità turche in merito a Santa Sofia sarà uno dei temi centrali del Consiglio affari esteri che si terrà domani a Bruxelles. "In questa sede la Grecia chiederà all'Ue di stilare un elenco di misure che siano le più forti possibili", ha detto Dendias, secondo cu su questo tema ci dovrebbe essere anche “un’iniziativa dell’Unesco e delle Nazioni Unite”, visto che Santa Sofia rappresenta un patrimonio culturale globale. Il presidente turco, Recep Tayyip "Erdogan agisce sempre intenzionalmente. È persino capace di annullare le tradizioni del suo paese. Si allontana dalla comunità internazionale e dalle sue regole", ha detto il ministro. Secondo Dendias la questione legata a Santa Sofia rientra in una lunga serie di azioni provocatorie contro la Grecia e i paesi della regione e il fatto che la Turchia non mostri alcun spirito di cooperazione in conformità con il diritto internazionale non dovrebbe essere ignorato. (segue) (Gra)