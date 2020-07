Infrastrutture: incontro oggi tra ministri Risorse idriche di Egitto, Etiopia e Sudan su Diga rinascita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri delle Risorse idriche di Egitto, Etiopia e Sudan si incontreranno nuovamente oggi per il decimo giorno consecutivo sotto l'egida dell'Unione africana per discutere il dossier relativo alla Grande diga della rinascita etiope (Gerd). Lo riferiscono media locali egiziani. Obiettivo dell'incontro è il raggiungimento di un accordo sulle operazioni di riempimento della Gerd. Una commissione tecnica trilaterale ha già esaminato le formulazioni alternative proposte dall'Egitto in merito all'accordo. Tuttavia, l'Etiopia ha fatto nuovamente pressioni per posticipare la decisione e trasmetterla a una "nuova" commissione tecnica. Il Cairo ha tuttavia rifiutato la richiesta di Addis Abeba considerandola un ritorno al punto di partenza nella discussione sulla questione. Egitto, Etiopia e Sudan dovrebbero consegnare il 13 luglio tre rapporti separati sui risultati dei colloqui al Sud Africa, attualmente a capo dell'Unione africana. Ai microfoni di Africa News", il premier etiope Abiy AHmed ha annunciato che il suo paese comincerà a riempire il bacino per approfittare delle abbondanti piogge."Se non riempissimo il bacino della diga, significherebbe che abbiamo deciso la ua distruzione", ha affermato il premier. (Cae)