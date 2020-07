Usa: Russiagate, ex procuratore speciale Mueller difende indagini, “Stone resta un pregiudicato”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Robert S. Mueller III, consigliere speciale del dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti dal 2017 al 2019, risponde alle accuse di illegittimità dell’indagine sulle interferenze russe nella campagna presidenziale del 2016, dopo la grazia concessa dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, al suo ex consigliere politico Roger Stone, condannato a seguito di quelle indagini. Mueller, che svolse il ruolo di procuratore speciale e fu autore del rapporto che porta il suo nome in cui furono raccolte le conclusioni degli inquirenti, difende il lavoro svolto, ribadendo la necessità di quegli accertamenti e la correttezza con cui furono svolti. “Mi sento in dovere di rispondere sia alle affermazioni generali secondo cui la nostra indagine era illegittima e i nostri motivi erano impropri, sia alle affermazioni specifiche secondo cui Roger Stone era una vittima del nostro ufficio”, scrive l’ex procuratore speciale sulle pagine del quotidiano “The Washington Post”. “L’inchiesta sulla Russia era di fondamentale importanza. Stone è stato processato e condannato per aver commesso crimini federali. Rimane un pregiudicato, e giustamente”, prosegue Mueller. (segue) (Nys)