Usa: Russiagate, ex procuratore speciale Mueller difende indagini, “Stone resta un pregiudicato” (2)

- “Le azioni della Russia costituivano una minaccia per la democrazia statunitense. Era fondamentale che fossero investigate e comprese. Alla fine del 2016, l’Fbi aveva le prove che i russi avevano segnalato a un consulente della campagna Trump che avrebbero potuto aiutare la campagna attraverso la pubblicazione anonima di informazioni dannose per la candidata democratica. E l’Fbi sapeva che i russi avevano fatto proprio questo: a partire dal luglio 2016, WikiLeaks ha divulgato e-mail rubate da ufficiali dell’intelligence militare russa dalla campagna di Clinton”, premette Mueller. L’ex procuratore speciale per le indagini sulle interferenze russe nelle elezioni presidenziali del 2016 precisa poi di aver ricevuto chiare indicazioni dall’allora procuratore generale, che quella su Stone era solo una delle linee di indagine e che Stone, consulente per la campagna di Trump, è diventato “una figura centrale” nelle indagini per due motivi: aver comunicato nel 2016 con persone “note per essere ufficiali dell’intelligence russa” e aver “rivendicato una conoscenza anticipata della pubblicazione da parte di WikiLeaks di e-mail rubate da quegli ufficiali dell’intelligence russa”. (segue) (Nys)