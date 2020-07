Usa: Russiagate, ex procuratore speciale Mueller difende indagini, “Stone resta un pregiudicato” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stone, prosegue l’articolo, è stato indagato e interrogato anche dal Congresso e “una giuria in seguito ha stabilito che ha mentito ripetutamente ai membri del Congresso”: sull’identità del suo intermediario con WikiLeaks, sull’esistenza di comunicazioni scritte col suo intermediario, sulla comunicazione con la campagna di Trump riguardo ai tempi della pubblicazione da parte di WikiLeaks. Alla fine, ricorda ancora Mueller, Stone è stato condannato da una giuria “per l’ostruzione di un’indagine del Congresso”, con “false testimonianze” e “subornazione di un testimone”. “Gli sforzi russi per interferire nel nostro sistema politico e la questione essenziale se tali sforzi coinvolgessero la campagna di Trump richiedevano un’indagine”, scrive l’ex procuratore speciale, assicurando che ogni decisione nel caso di Stone, come in tutti gli altri casi, è stata presa “esclusivamente sulla base dei fatti e sulla legge e in conformità con lo stato di diritto”. “Le donne e gli uomini che hanno condotto queste indagini e azioni penali hanno agito con la massima integrità. Le affermazioni contrarie sono false”, conclude Mueller. (Nys)