Polonia: presidenziali, premier Morawiecki e leader Piattaforma civica Budka hanno votato

- Il primo ministro Mateusz Morawiecki ha votato questa mattina al secondo turno delle elezioni presidenziali. Il capo del governo ha votato nel seggio elettorale 113 in via Spartanska, nel quartiere Mokotow di Varsavia. Il primo ministro è giunto al seggio accompagnato dalla sua famiglia ma ha preferito non parlare con la stampa presente. Anche il presidente di Piattaforma civica (Po), Borys Budka, ha espresso il suo voto a Gliwice. (Vap)