Milano: spingono in acqua Darsena venditore ambulante e scappano

- Un cittadino bengalese di 55 anni è stato gettato da due ragazzi in acqua nella Darsena nella notte tra sabato e domenica a Milano. Poco dopo le 2 - secondo quanto riferito agli agenti di Polizia - l’uomo, un venditore ambulante di rose, è stato avvicinato da due giovani italiani di circa 25 anni che senza motivo lo hanno spintonato e fatto cadere in acqua per poi scappare a piedi. Alla scena hanno assistito alcuni passanti che sono intervenuti per aiutare il 55enne ad risalire sulla passeggiata che costeggia la Darsena. Poco dopo sono arrivati i poliziotti dell’ufficio Volanti della Questura e i soccorritori del 118. Nella caduta in acqua l’uomo non ha riportato ferite e contusioni e quindi ha rifiutato il trasporto in pronto soccorso. Lo scorso sabato notte sempre in zona Navigli le forze dell’ordine erano intervenute per quattro aggressioni distinte in cui tutte le vittime avevano parlato di essere state avvicinate da un gruppetto di ragazzi sconosciuti che avevano attaccato briga senza giustificazioni. Nell’ultimo episodio gli aggressori per terrorizzare la vittima, un 31enne, avevano minacciato di buttarla in acqua. (Rem)