Milano: litiga in strada con sconosciuto e viene accoltellato, non è grave

- Un italiano di 47 anni è stato ferito superficialmente al busto da una coltellata da uno sconosciuto con cui aveva avuto un diverbio in strada. L’aggressione è avvenuta sabato sera intorno alle 19 in via Antonio Pollaiuolo, zona Isola, a Milano. La vittima che camminava con un conoscente - secondo quanto riferito ai poliziotti - quando è stata avvicinata da un uomo di origini nordafricane. I tre hanno iniziato a discutere per futili motivi fino a quando lo straniero ha estratto un coltellino e con un fendente ha colpito il 47enne nella zona del costato prima di scappare. Il ferito è stata trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli per essere medicato. Sulla vicenda indaga l’ufficio Volanti della Questura. (Rem)