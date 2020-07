Irlanda: premier Martin, uniti possiamo affrontare le sfide causate dalla crisi del Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime due settimane in carica del nuovo governo irlandese sono state molto impegnative: il paese sta affrontando molte sfide, ma siamo fiduciosi del fatto che lavorando insieme possiamo superarle e ricostruire la nostra società e la nostra economia. Lo ha detto il premier irlandese, Micheal Martin, in un videomessaggio postato sul suo profilo Twitter. “Dopo due settimane alla guida del governo ci stiamo concentrando sulle sfide prioritarie per la nostra società: l’impatto della pandemia di Covid-19, la necessità di una ripresa economica nazionale e in tutta Europa e il ritorno alla normalità della nostra società”, ha detto Martin. “Il governo ha lanciato una nuova app di tracciamento per i positivi al Covid che è già stata scaricata da un milione di persone e che sottolinea l’importanza di lavorare tutti insieme per sconfiggere il virus. Abbiamo anche adottato un avviso di viaggio che invita a non recarsi all’estero se non per motivi assolutamente essenziali”, ha spiegato il premier, secondo cui si sta inoltre lavorando per sviluppare le capacità delle strutture ospedaliere. “Allo stesso tempo stiamo lavorando per la riapertura delle scuole perché riteniamo essenziale che i nostri bambini possano rientrarvi e speriamo che ciò possa accadere alla fine di agosto”. (segue) (Rel)