Irlanda: premier Martin, uniti possiamo affrontare le sfide causate dalla crisi del Covid-19 (2)

- Per quanto riguarda l’aspetto economico, ha proseguito il premier irlandese, si sta “lavorando su un programma di stimolo che dovrebbe essere lanciato in tempi brevi, e sarà incentrato sulla salvaguardia dei posti di lavoro, sulla creazione di nuovi e sulla necessità di contrastare gli effetti negativi del Covid-19 sulla nostra economia”. Martin ha detto di aver “parlato con diversi leader europei, fra cui anche il primo ministro dell’Irlanda del Nord, con l’intento di adottare un approccio condiviso e collaborativo per quanto concerne le sfide che tutti noi stiamo affrontando a causa dell’emergenza provocata dal Covid”. “Sono convinto che sapremo affrontare queste sfide ed è importante che si continui a lavorare insieme, giorno e notte, per superarle positivamente”, ha concluso il premier irlandese. (Rel)