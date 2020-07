© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, domenica 12 luglio, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4122m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: rimonta l'anticiclone garanzia di un giornata più stabile. Il rientro di aria più fresca dai quadranti orientali favorirà comunque qualche annuvolamento irregolare al mattino, specie sul Piemonte occidentale, ma con basso rischio di precipitazioni. Clima meno caldo e non afoso. In Liguria ampie schiarite ma con tramontana tesa e mare mosso o molto mosso al largo. (Rpi)