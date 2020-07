Huawei cerca un incontro con Johnson per rinviare l'estromissione dal 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia cinese Huawei ha chiesto un incontro con il primo ministro britannico Boris Johnson per raggiungere un’intesa volta a posticipare l'esclusione della società dalla rete telefonica 5G nel Regno Unito. È quanto riferisce l’edizione domenicale del “Times”, secondo cui il produttore cinese starebbe cercando di rinviare la sua estromissione dalla rete 5G britannica sino alle prossime elezioni previste nel mese di giugno del 2025. L’auspicio di Huawei, di fatto, è la formazione di un nuovo governo che annulli del tutto la decisione di estrometterla dalla rete.Per ottenere questo rinvio Huawei proporrà di mantenere le proprie apparecchiature nel Regno Unito. Il governo di Londra ha concesso a Huawei un ruolo limitato nelle sue future reti 5G, una decisione presa lo scorso gennaio, ma da quel momento più voci nell’esecutivo hanno affermato che, in seguito all’introduzione delle sanzioni statunitensi, la società cinese potrebbe non essere più considerata come un fornitore affidabile.Il premier britannico Johnson ha dovuto affrontare forti pressioni da parte degli Stati Uniti e di alcuni parlamentari suoi connazionali affinché venisse vietato a Huawei di avere un ruolo di rilievo nella rete delle telecomunicazioni britannica. L'ambasciatore cinese a Londra, Liu Xiaoming, ha affermato la scorsa settimana che sbarazzarsi di Huawei avrebbe inviato un "brutto messaggio" alle imprese cinesi presenti nel Regno Unito. Entro il 22 luglio, intanto, è atteso un documento sull’approccio che il governo britannico intendere adottare nei confronti della società cinese. (Rel)