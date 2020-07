Presidenziali in Polonia: oggi il ballottaggio fra l'uscente Duda e il sindaco di Varsavia Trzaskowski

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elettori polacchi votano oggi al secondo turno delle elezioni presidenziali per scegliere il capo dello Stato per i prossimi cinque anni. Da un lato c'è il presidente uscente, Andrzej Duda, sostenuto da Diritto e giustizia (PiS) e dagli altri partiti della Destra unita, attuale maggioranza di governo; dall'altro c'è il sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski, candidato di Piattaforma civica (Po) e delle formazioni minori della cosiddetta Coalizione civica (Ko). Due settimane fa Duda ha conquistato il 43,5 per cento dei voti al primo turno delle presidenziali, ottenendo il primo posto, ma non la maggioranza assoluta che gli avrebbe consentito di evitare il ballottaggio con Trzaskowski. Quest'ultimo arrivato secondo con il 30,5 per cento. Non è stata una campagna elettorale facile, innanzitutto perché si è svolta nel pieno di una pandemia inaspettata. Il voto avrebbe dovuto tenersi il 10 maggio, ma la maggioranza non è riuscita a scongiurare il suo spostamento, che voleva evitare per approfittare del vantaggio di Duda nei sondaggi e non soffrire un eventuale calo di consensi all'aumentare dell'impatto economico della pandemia. Ora i due candidati sono sostanzialmente testa a testa: quale che sia il candidato favorito dalle rilevazioni più recenti, l'altro lo insegue sempre a strettissimo giro.Una vittoria di Andrzej Duda rappresenterebbe ovviamente un'opportunità per PiS di proseguire indisturbato lungo il percorso politico tracciato finora, o forse addirittura di farsi più aggressivo nelle sue riforme verso una democrazia che i suoi detrattori ritengono illiberale e ipermaggioritaria, ostile a un sistema di pesi e contrappesi che per l'attuale maggioranza costituiscono un ostacolo alla realizzazione del mandato degli elettori. Il capo dello Stato uscente è stato un alleato fondamentale nelle riforme operate in tema di giustizia e il rapporto con il governo in un'eventuale secondo mandato di Duda non cambierebbe. Anche la sua campagna elettorale è stata all'insegna della continuità con la sua presidenza quinquennale, caratterizzata da richiami al nazionalismo e alla difesa degli interessi polacchi, contrapposti a quelli stranieri, e da un marcato conservatorismo su temi quali aborto, comunità Lgbt e diritti delle donne. Anche alla presidenziali PiS cerca insomma di fare presa soprattutto su un elettorato rurale, meno abbiente, cattolico e che abita soprattutto nei piccoli centri e nelle campagne.Non è un caso che Duda abbia cercato di corteggiare gli elettori che al primo turno delle presidenziali hanno scelto di votare per Krzysztof Bosak, candidato della formazione nazionalista e libertaria Konfederacja. Nel voto del 28 giugno Bosak ha attratto i consensi di 1,3 milioni di polacchi ed è stato il secondo candidato più votato nella corte anagrafica compresa tra i 18 e i 29 anni. Ad una prima lettura, l'elettorato di Konfederacja potrebbe effettivamente essere più portato a votare per un candidato conservatore quale Duda. Tuttavia, Bosak ha ottenuto il 6,78 per cento al primo turno non solo facendo appello ai valori tradizionali e al nazionalismo, ma anche al liberismo. Nonostante un retroterra ideologico simile, Konfederacja si distanzia da PiS per l'insistenza di quest'ultimo nell'usare soldi pubblici per programmi di welfare costosi. Trzaskowski ne è consapevole e ha tentato di fare breccia nell'elettorato di Bosak spingendo su temi quali il libero mercato e l'abbassamento delle tasse, laddove Duda ha soprattutto aumentato i suoi attacchi alla comunità Lgbt e ai media stranieri, innanzitutto tedeschi. Bosak non ha dato il suo appoggio formale a nessuno dei due.La scelta di Trzaskowski di corteggiare un simile elettorato è testimonianza di una strategia elettorale "matura". Il sindaco di Varsavia è consapevole che le battaglie di principio sullo Stato di diritto, per quanto importanti, non hanno premiato negli ultimi anni l'opposizione. La lotta contro PiS va quindi giocata su altri piani. Una vittoria di Trzaskowski darebbe comunque ossigeno anche alla Coalizione civica che lo sostiene. Lo stesso primo cittadino di Varsavia ha ben chiaro che una sconfitta renderebbe complicato vincere altri appuntamenti elettorali nei prossimi anni.Un elettorato sicuramente più vicino a Trzaskowski è quello del candidato arrivato terzo al primo turno, l'indipendente Szymon Holownia. Giornalista e presentatore televisivo, Holownia ha ottenuto il 13,8 per cento, quasi 2,7 milioni di voti che fanno gola al candidato di Ko. Lo stesso Holownia, cattolico moderato di centro, ha dichiarato che voterà per Trzaskowski e dopo il primo turno ha avuto modo di discutere pubblicamente con lui per trovare punti programmatici comuni. Allo stesso tempo, Holownia ha recentemente fondato un movimento, Polska 2050, che da un'eventuale disfatta di Trzaskowski nel lungo periodo trarrebbe un vantaggio nel raccogliere i consensi dei moderati (Vap)