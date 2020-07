Mali: arrestati altri due leader dell'opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione di opposizione in Mali M5-Rfp ha affermato che le forze di sicurezza hanno arrestato due leader che hanno partecipato alle proteste antigovernative di venerdì scorso. Si tratta di Choguel Kokala Maiga e Mountaga Tall, due figure di spicco del movimento, che sono stati arrestati insieme ad altri attivisti ieri sera. L’arresto di Maiga e Tall segue quello di un altro leader delle proteste, Issa Kaou Djim, finito in manette venerdì. Ieri, invece, è stato reso noto che la polizia ha fatto irruzione nel quartier generale della coalizione di opposizione proprio in seguito alle violente manifestazioni contro il presidente Ibrahim Boubacar Keita. La protesta è stata organizzata dopo che l’opposizione ha respinto le proposte dello stesso Keita volte a risolvere la situazione di stallo politico iniziata dopo le contestate elezioni legislative dello scorso marzo. Ieri sera Keita ha annunciato ulteriori concessioni all'opposizione, fra cui lo scioglimento della Corte costituzionale, e ha dichiarato di voler mantenere aperto al dialogo. Parlando delle proteste, tuttavia, il capo dello Stato ha detto in un discorso trasmesso dall’emittente televisiva statale che "tutti i limiti tollerabili sono stati raggiunti e superati". (Res)