Bulgaria: terza giornata di proteste, feriti due agenti di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La terza giornata di proteste a Sofia e in altre città della Bulgaria si è conclusa senza alcuni scontri, anche se di lieve entità rispetto a quelle avvenute venerdì sera. Due agenti di polizia sono rimasti feriti in seguito al lancio di una molotov. Ancora una volta, comunque, centinaia di persone hanno preso parte alle proteste antigovernative: i dimostranti chiedono le dimissioni del premier, Bojko Borisov, e del procuratore generale, Ivan Gechev, per le pressioni esercitate nei confronti del presidente, Rumen Radev. Tuttavia, nella giornata di ieri, molti manifestanti hanno intonato degli slogan anche contro gli abusi di potere e le violenze commesse dalla polizia. In un messaggio rivolto alla nazione, ieri anche il presidente Radev ha chiesto le dimissioni di Borisov e Gechev. La protesta è sorta in risposta a una perquisizione effettuata negli uffici del presidente Rumen Radev il 9 luglio, in seguito all’arresto di due consiglieri del capo dello Stato. Molti cittadini bulgari hanno visto questa mossa come un tentativo di mettere a tacere Radev il giorno dopo che ha insistito sulla necessità di svolgere un'indagine sui dipendenti dei servizi di sicurezza statali che sono stati inviati a guardia della villa del controverso esponente politico Ahmed Dogan. (Seb)