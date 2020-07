Fase 3: Coldiretti, Italia leader agriturismo, 24 mila aziende lungo la penisola (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver raggiunto lo scorso anno la cifra record di oltre 14 milioni di pernottamenti il comparto agrituristico italiano fa i conti con un pesante calo delle presenze e del fatturato per la prima volta nella sua storia in Italia dove è stato regolamentato a livello statale nel 1985. A pesare sono soprattutto il lockdown durante la primavera particolarmente apprezzata dagli amanti della campagna e l'assenza di turisti stranieri che – evidenzia Coldiretti – rappresentano il 59 per cento dei pernottamenti complessivi. La speranza adesso è la ripresa estiva della domanda interna, fra soggiorni, eventi e cerimonie, insieme al ritorno degli ospiti europei a partire dai tedeschi che sono la comunità di turisti stranieri più numerosa insieme a olandesi, francesi. (segue) (Com)