Fase 3: Coldiretti, Italia leader agriturismo, 24 mila aziende lungo la penisola (5)

- L'agriturismo svolge un ruolo centrale per la vacanza Made in Italy post covid perché contribuisce in modo determinante al turismo di prossimità nelle campagne italiane per garantire il rispetto delle distanze sociali ed evitare l'affollamento" conclude Diego Scaramuzza presidente di Terranostra nel precisare che "in quasi 2 comuni italiani su tre sono presenti strutture agrituristiche con una netta prevalenza dei piccoli comuni dove nasce il 92 per cento delle tipicità agroalimentari Made in Italy". L'Italia è l'unico Paese al mondo che può contare – conclude la Coldiretti – sul primato dell'agricoltura più green d'Europa con 303 prodotti ad indicazione geografica riconosciuti a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg, 5155 prodotti tradizionali regionali censiti lungo la Penisola, la leadership nel biologico con oltre 60mila aziende agricole biologiche, la più grande rete mondiale di mercati di agricoltori e fattorie con Campagna Amica spesso direttamente collegate al sistema agrituristico. (Com)