Coronavirus: Boccia, l'Italia è un modello nel mondo sulla protezione della salute e della vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è oggi un modello nel mondo sulla protezione della salute e della vita. Lo afferma il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia in un'intervista al "Messaggero". "Il Covid-19 ha dimostrato che solo un’alleanza fortissima tra Stato e Regioni rende grande una nazione", aggiunge Boccia che para poi dello Stato di emergenza che scadrà il prossimo 31 luglio. "La proroga dello Stato d'emergenza è un atto dovuto proposto dal governo che ha messo in sicurezza sanitaria il Paese. Così come ci sono tanti amministratori e governatori di centrodestra che comprendono benissimo i meccanismi di governo della cosa pubblica. Lo stato di emergenza è la nostra Arca di Noè", dichiara ancora il ministro. "Sono morti italiani anche al Sud, anche se i numeri sono stati diversi. Ci siamo basati sulle valutazioni del comitato tecnico-scientifico, sui rischi potenziali e ci siamo assunti le responsabilità", afferma Boccia, secondo cui fino a quando il Covid-19 sarà in circolazione potranno sempre servire misure eccezionali per lavoratori, imprese, sanità, scuola e per ogni comparto su cui governo, regioni ed enti locali sono chiamati a dare risposte quotidiane. (Rin)