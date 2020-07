Montenegro: oggi le celebrazioni per la Giornata nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro festeggia oggi la sua Giornata nazionale. Questa festa commemora il 13 luglio del 1878 quando il Congresso di Berlino riconobbe il Montenegro come uno Stato indipendente. Prima dell'indipendenza dall’Unione statale di Serbia e Montenegro, l’ultima confederazione di Stati della penisola balcanica, questo giorno veniva indicato come la festa nazionale del Montenegro. Questa tradizione è stata ripresa dal 2006, ovvero dopo che in seguito a un referendum, il Montenegro è tornato a essere uno Stato completamente indipendente. (Seb)