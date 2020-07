Libano: premier Diab, le voci su prossime dimissioni del governo sono solo fake news

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le voci sull'intenzione da parte del governo del Libano di dimettersi sono "fake news". Lo ha ribadito il premier libanese Hassan Diab, come riferito dal portale d'informazione "Naharnet". Dopo un incontro con il mufti sunnita ABdul Latif Daryan, Diab ha sottolineato che "non c'è dubbio che il governo stia lavorando con prontezza per alleviare la sofferenza dei cittadini, anche tramite sostegno finanziario per le famiglie bisognose e assistenza a industria, agricoltura e scuole". Diab ha inoltre commentato il recente colloquio con l'ambasciatore degli Stati Uniti in Libano, Dorothy Shea, precisando che durante l'incontro "molte questioni sono state affrontate e (Shea) ha espresso la piena volontà di aiutare il Libano". (Res)