Coronavirus: Berlusconi, no a sospensione delle garanzie costituzionali (2)

- Il leader di Forza Italia dichiara poi: "Noi abbiamo sempre ribadito la nostra disponibilità a collaborare, che naturalmente non viene meno. Ma proprio per questo giudicheremmo incomprensibile nel merito e inaccettabile sul piano della procedura la decisione di forzare ancora la Costituzione e la trasparenza del processo democratico. Non siamo fra quelli che vedono il pericolo di un disegno autoritario con il pretesto del Covid-19, ma da liberali siamo assolutamente convinti che in democrazia la forma è sostanza", sottolinea Berlusconi, secondo cui "ogni nostra disponibilità a collaborare, da qui in avanti, è strettamente legata al rispetto di tali forme, che sono quelle della sovranità popolare, a partire proprio da ogni ipotesi di proroga dello stato di emergenza". "La battaglia contro il Covid-19 non è ancora finita, come dimostra il tasso di contagi in ripresa in diverse regioni. Quella contro i disastrosi effetti economici di questa situazione è appena cominciata e le prospettive non sono affatto buone. Oggi come non mai responsabilità fa rima con trasparenza e rigoroso rispetto delle regole", conclude la lettera. (Rin)