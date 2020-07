Roma: Ciaccheri (Municipio VIII), sera d'estate a Garbatella, evento con musica e negozi aperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Musica, sport e attività commerciali aperte fino a tarda sera: è l'iniziativa lanciata per il 16 luglio nel quartiere Garbatella a Roma. "Trasformiamo una sera d'estate in un'occasione per riaccendere la nostra comunità, insieme, in sicurezza e all'insegna della solidarietà. Assieme alla associazione Imprese Garbatella, abbiamo organizzato per giovedì 16 luglio, una prima iniziativa itinerante nel periodo del Covid-19, perché i nostri quartieri vanno sostenuti e dipende anche da noi". Lo annuncia su Facebook il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri. "Più di 55 esercizi commerciali si accenderanno per una serata particolare, e non mancherà sport, musica e cultura, il tutto nel rispetto delle normative sanitarie vigenti - spiega Ciaccheri -. Un appuntamento all'insegna della solidarietà, per 'Municipio solidale' e la nostra piattaforma di attività di mutualismo nata nel l'emergenza Covid ma anche per accogliere nel nostro territorio una realtà straordinaria della nostra città, La Locanda dei girasoli, una storia bellissima di impresa sociale e integrazione che 'adotteremo' per una sera a piazza Damiano Sauli. Tutto - conclude Ciaccheri - si svolgerà nel pieno rispetto delle regole sul distanziamento sociale e prevenzione del contagio dal Covid-19". (Com)