Libia: Lna, giacimenti petroliferi restano chiusi fino al soddisfacimento delle richieste del popolo

- L'apertura dei porti per il trasporto di greggio è limitata a una quantità già immagazzinata, mentre i giacimenti petroliferi della Libia rimarranno chiusi fino a che le richieste del popolo libico non vengano soddisfatte. Lo ha dichiarato il portavoce dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Ahmed al Mismari, come riferisce il portale libico "Al Wasat". Mismari ha specificato che le suddette richieste includono l'apertura di un conto in cui vengano depositati i proventi della vendita del petrolio, dei quali tutto il popolo e tutte le regioni di Libia devono beneficiare equamente e sulla base di un meccanismo trasparente con garanzie internazionali che non vadano a finanziare "mercenari e terroristi". Il portavoce ha continuato esplicitando anche la richiesta di revisione dei conti presso la Banca centrale di Libia a Tripoli affinché si verifica come e dove le rendite petrolifere siano state spese negli scorsi anni.Il 10 luglio, la National Oil corporation (Noc, la compagnia energetica libica di Tripoli) ha annunciato la revoca dello stato di forza maggiore sulle esportazioni di petrolio in Libia, permettendo così una prima, parziale ma importante ripresa della produzione. “Il graduale aumento della produzione richiederà molto tempo a causa del grave danno ai serbatoi e alle infrastrutture provocato dalla chiusura imposta dal 17 gennaio", si legge in una nota della Noc. L’output dello Stato membro dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) era sceso da 1,2 milioni di barili di greggio di inizio anno a meno di 100 mila barili a causa del blocco. Ai mancati introiti delle esportazioni petroliferi vanno aggiunti i gravi danni alle infrastrutture per la mancata manutenzione. “Oltre alle perdite subite dal paese nel suo complesso a causa del calo della produzione di petrolio, che è stato valutato in circa 6,5 miliardi di dollari, la National Oil Corporation deve affrontare enormi costi aggiuntivi per la riparazione dei danni ingenti all'infrastruttura", ha detto il numero uno della Noc, Mustafa Sanallah.I dettagli dell’accordo sono in via di definizione, ma l’intesa poggia su quanto appreso da “Agenzia Nova” da due diverse fonti vicine al dossier. Si tratta in realtà di una controproposta a una richiesta precedentemente avanzata dalle forze del generale Khalifa Haftar, il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) e uomo forte della Cirenaica, e che va toccare il cuore della contesa: il conto su cui dovranno essere versati i proventi delle esportazioni petrolifere. Il piano della Noc prevede infatti l’apertura di un conto corrente in Libia “bloccato” dalla stessa compagnia petrolifera per un periodo di almeno quattro mesi. Durante questo arco temporale, le parti libiche dovrebbero trovare un accordo sulla distribuzione dei proventi fra le tre regioni storiche del paese: Fezzan (sud-ovest), Tripolitania (ovest) e Cirenaica (est). Intanto il petrolio può tornare a scorrere, scongiurando ulteriori danni alle infrastrutture che senza manutenzione si stanno rapidamente deteriorando.Per comprendere la situazione odierna è necessario fare un passo indietro. Con una mossa a sorpresa, il 18 gennaio scorso, lo stesso giorno della Conferenza di Berlino per la risoluzione della crisi in Libia, il generale Haftar blocca i terminal di esportazione di greggio. Ma lo fa senza sporcarsi le mani, utilizzando gli esponenti delle tribù libiche alleate, non l’Esercito. Il pretesto è quello della distribuzione dei proventi del petrolio fra le regioni della Libia, giudicata poco equa dalla Cirenaica, e il presunto finanziamento delle “milizie terroristiche” con i proventi del greggio libico. La mossa in realtà vuol essere un tentativo di spallata alla Banca centrale di Tripoli. La distribuzione delle somme derivanti dalla vendita degli idrocarburi non spetta né al Gna, né alla Noc: è infatti una prerogativa esclusiva dell’istituto tripolino guidato dal potente governatore Sadiq al Kabir, quest’ultimo inviso perfino al capo del Consiglio presidenziale, Fayez al Sarraj. La prima richiesta di Haftar e dei suoi sponsor per la riapertura dei pozzi è quella di aprire un conto corrente all’estero dove depositare i proventi petroliferi. Una proposta giudicata però inaccettabile a Tripoli anche per una questione di sovranità nazionaleLa situazione militare sul terreno, nel frattempo, si è capovolta dallo scorso gennaio. Le forze di Haftar che assediavano Tripoli dal 4 aprile 2019 sono ora diventate a loro volta assediate a Sirte e Jufra, la nuova linea del fronte a ridosso della Cirenaica. Un ruolo predominante in questo ribaltamento lo ha giocato la Turchia: il secondo Esercito della Nato è infatti intervenuto con uomini, mercenari e assetti militari a favore delle forze del Gna, costringendo la coalizione della Cirenaica a battere in ritirata. Nel frattempo, a fine giugno, il cosiddetto “Movimento delle città e delle tribù libiche per la conversazione delle risorse petrolifere”, organizzazione guidata dalla tribù Magarba presente tra il sud della Libia e la città di Agedabia, luogo di nascita di Haftar, ha dato “mandato” all’Lna di riaprire i pozzi. Si tratta a ben vedere di un annuncio mediatico-propagandistico, teso a far passare il messaggio che sia proprio Haftar a decidere l’apertura e la chiusura dei pozzi di petrolio. La realtà sul terreno è più complessa. E’ vero che la Cirenaica ha aperto uno spiraglio alla riattivazione dei terminal di esportazione, ma è stata “costretta” a farlo dalla mutata situazione militare, dall’intervento muscolare della Turchia, dal rinnovato interventismo degli Stati Uniti, dalla prospettive di danni permanenti alle infrastrutture del paese e dalla drammatica situazione economica in cui versa la Libia. (Lit)