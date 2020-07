Serbia: la quinta giornata di proteste si è svolta senza scontri fra polizia e manifestanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste nazionali contro le restrizioni imposte dal governo serbo per arginare la diffusione del Covid-19 sono giunte ieri sera alla quinta giornata consecutiva. Le manifestazioni si sono svolte a Belgrado, capitale del paese balcanico, ma anche a Nis, Kragujevac e Novi Sad. Nella capitale i dimostranti si sono radunati dinnanzi alla sede del parlamento e hanno intonato slogan contro il governo. Quella di ieri è stata la prima serata in cui le proteste hanno mantenuto un tenore abbastanza pacifico e, a eccezione di un piccolo gruppo di manifestanti, la maggior parte di loro è rientrata a casa prima di mezzanotte. A Nis alcuni attivisti hanno tentato di bloccare l'autostrada che collega la città con Belgrado, un atto scongiurato dalla polizia che ha impedito loro di dirigersi verso l’autostrada. I dimostranti si sono quindi fermati di fronte al cordone di sicurezza della polizia. Le manifestazioni sono sorte martedì sera dopo che il presidente Aleksandar Vucic ha annunciato il ripristino del coprifuoco nel fine settimana per contrastare il nuovo picco di contagi. Nel primo giorno delle proteste, alcuni manifestanti si sono scontrati con la polizia mentre tentavano di entrare di forza nella sede del parlamento. (Seb)