Hong Kong: proseguono primarie democratici, per organizzatori già superati 200 mila votanti

- È in corso a Hong Kong la seconda e ultima giornata di voto delle primarie per la scelta dei candidati pro democrazia per le prossime elezioni del Consiglio legislativo (Legco), che si terranno il 6 settembre. I seggi, più di 250 allestiti in tutti e cinque i collegi elettorali della città, sono aperti dalle 9 e chiuderanno alle 21. I media locali mostrano lunghe file di cittadini intenzionati a votare, nonostante i timori per la legge sulla sicurezza nazionale, da poco entrata in vigore, e le restrizioni dovute all’epidemia di coronavirus, che proprio negli ultimi giorni sta registrando una nuova ondata di casi. Secondo gli organizzatori ieri hanno votato più di 230 mila persone, al di sopra dell’obiettivo che si erano dati, di raggiungere almeno quota 170 mila. Nella prima giornata si è votato dalle 12 alle 21, con un ritardo di tre ore nell’inizio delle operazioni dovuto, secondo gli organizzatori, a perquisizioni della polizia, in particolare nella sede dell’Istituto di ricerca sull’opinione pubblica (Pori), per un presunto furto di dati. L’organizzazione delle primarie è coordinata da Benny Tai, giurista e attivista, in prima fila nel movimento del 2014 Occupy Central with Love and Peace, e Au Nok-hin, ex legislatore del Partito democratico e membro del Fronte civile per i diritti umani. (segue) (Cip)