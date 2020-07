Hong Kong: proseguono primarie democratici, per organizzatori già superati 200 mila votanti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tai ha replicato dicendo che Tsang sta interpretando la legge arbitrariamente per servire uno scopo politico. “I candidati e [gli organizzatori] non stanno sostenendo la secessione. Il nostro obiettivo è di porre il veto sulla legge di bilancio dopo aver ottenuto la maggioranza all'interno del Consiglio legislativo e di mettere il governo della Regione amministrativa speciale davanti alle proprie responsabilità. Quella di porre il veto sul bilancio è una prerogativa concessa al Consiglio legislativo dalla Legge fondamentale”. L’attivista ha aggiunto che i finanziamenti per l’organizzazione delle primarie vengono rintracciati localmente tramite raccolta fondi e ciò non dovrebbe costituire reato di collusione con forze straniere. Tai ha inoltre osservato che è una decisione personale degli elettori e dei candidati prendere parte alle primarie, e che gli organizzatori non possono essere accusati di manipolare le elezioni. “Se il segretario Tsang interpreta arbitrariamente le disposizioni per soddisfare i suoi bisogni politici, trarrà conclusioni molto ridicole. Anche un referendum civile potrebbe essere considerato una violazione della legge”, ha detto. (segue) (Cip)