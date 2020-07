Francia: "Le Parisien", cinque opzioni per chiudere il dossier della riforma delle pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese sta valutando diverse opzioni per chiudere il complesso dossier della riforma pensionistica. È quanto emerge da una nota della direzione per la previdenza sociale citata da “Le Parisien”, secondo cui l’obiettivo dell’esecutivo francese è arrivare a una positiva conclusione della questione, divenuta esplosiva viste le proteste sorte in merito prima della pandemia di coronavirus, ma senza rinunciare a trasformare il sistema pensionistico. Lo stesso presidente, Emmanuel Macron, nei giorni scorsi ha garantito che il progetto non verrà accantonato. Il capo dello Stato francese, tuttavia, si è detto “aperto” a possibili “trasformazioni” della riforma. Il governo ha iniziato a lavorare su delle potenziali alternative per ottenere il consenso delle parti sociali e sarebbero cinque gli scenari sul tavolo dell’esecutivo per chiudere il dossier. (Frp)