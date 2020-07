Business news: Israele, popolazione raggiunge 9,19 milioni di abitanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La popolazione israeliana ha raggiunto i 9,19 milioni di abitanti alla vigilia del 72mo anniversario dell’indipendenza (che quest'anno cade il 29 aprile). E’ quanto emerge dai dati diffusi dall’Ufficio centrale di statistica. In particolare, la popolazione israeliana è costituita da 6,806 milioni di ebrei (pari al 74 per cento), da 1,93 milioni di arabi (21 per cento) e 454 mila (5 per cento) considerati “altri”. La popolazione araba è composta da circassi, arabi cristiani (compresi gli armeni) e drusi. Non include i palestinesi che vivono in Cisgiordania, nella Striscia di Gaza o a Gerusalemme Est che non sono cittadini o residenti in Israele. Nella popolazione araba sono inclusi gli ebrei che vivono negli insediamenti in Cisgiordania. Con la dicitura "altri", secondo l'ufficio statistico, vengono indicati cristiani non arabi, membri di altre religioni e persone di cui non è specificata la religione, di solito immigrati dall'ex Unione Sovietica che non sono registrati come ebrei. Rispetto allo scorso anno, la popolazione è aumentata di 171 mila unità, ovvero dell'1,9 per cento. Durante il periodo di riferimento sono nati 180 mila bambini e bambine, 32 mila persone si sono trasferite in Israele e 44.000 persone sono morte. Nel 2030, la popolazione israeliana dovrebbe raggiungere gli 11,1 milioni e nel 2040 13,2 milioni, secondo le stime. In occasione del centesimo anniversario dell'indipendenza di Israele nel 2048, si prevede che la popolazione raggiungerà i 15,2 milioni. La popolazione israeliana è giovane: circa il 28 percento è costituito da bambini di 14 anni, mentre il 12 percento ha più di 65 anni. I dati rivelano anche che il 45 per cento della popolazione ebraica nel mondo vive in Israele e circa il 78 per cento degli ebrei in Israele è nato nel paese.ResBusiness News: Libia, Gecol chiede di convertire una discarica in una centrale elettricaTripoliConvertire una discarica in una centrale elettrica per aumentare la produzione e sopperire ai frequenti blackout in Libia: questa la proposta del responsabile del sistema di controllo automatico della centrale elettrica a gas di Tripoli Sud, l’ingegner Abdul Sattar al Nayli, secondo quanto riferito dal quotidiano online “Libya Observer”. “Potremmo costruire una nuova centrale elettrica nella discarica con una capacità di produzione di 2.000 megawatt: sarebbe un grande progetto strategico", ha detto Al Nayli in un video caricato sulla pagina Facebook della Compagnia elettrica nazionale della Libia (Gecol). Il sito in questione possiede tutti i requisiti richiesti: si tratta di una vasta area stimata in 10 ettari non distante dai depositi di idrocarburi e dalle stazioni di distribuzione. La discarica si trova vicino alla Centrale elettrica situata nella parte meridionale di Tripoli. I frequenti incendi di spazzatura, peraltro, stanno causando gravi danni alla centrale: lo scorso febbraio il fumo e la cenere avevano provocato il blocco dei filtri dell'aria e portato alla chiusura temporanea dell’impianto. (Lit)