Business news: Turchia, a marzo vendite immobiliari online per oltre 14 milioni di dollari

- Le agenzie immobiliari turche hanno venduto online proprietà immobiliari per 14,3 milioni di dollari ad acquirenti stranieri nel solo mese di marzo. Lo ha dichiarato all'agenzia stampa governativa "Anadolu" il presidente dell'Associazione per la promozione immobiliare internazionale (Gigder), Faruk Akbal. La Gigder include le maggiori imprese ed agenzie immobiliari turche. Tramite piattaforme online rese necessarie a causa della pandemia da coronavirus, i membri della Gigder hanno effettuato vendite per circa 120 immobili dal valore complessivo di 14,3 milioni di dollari. Tra gennaio e marzo 2020, le vendite immobiliari in Turchia sono aumentate complessivamente del 33 per cento su base annua, con un aumento del 13,8 per cento delle vendite a stranieri. (Tua)