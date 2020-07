Business news: Sudafrica, quattro regioni a rischio di nuova serrata per coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sudafrica i casi di contagio da coronavirus hanno toccato i i 205.721 e quattro province del paese sono a rischio di nuova serrata per il forte aumento di casi. Lo ha detto ai media locali il ministro della Sanità Zweli Mkhize, precisando che le province più colpite sono Gauteng, Western Cape, Eastern Cape e KwaZulu-Natal. I casi nel paese stanno aumentando con migliaia di nuovi episodi segnalati quotidianamente tuttavia, ha commentato il ministro, la situazione avrebbe potuto essere peggiore se non fosse stato effettuato il blocco. Il governo sudafricano sta attualmente procedendo per fasi alla riapertura, con il riavvio delle scuole previsto questa settimana, e partecipando ai test per un potenziale vaccino sviluppato dall'Università di Oxford. Il paese è dall'inizio dell'epidemia il più colpito in Africa per numero di casi. (Res)