Business news: Enel Green Power, in Africa solo 2 per cento delle rinnovabili installate negli ultimi 10 anni

- Negli ultimi dieci anni solamente il 2 per cento delle energie rinnovabili installate a livello mondiale vede come protagonista l’Africa. A spiegare i fattori che hanno portato a questo dato è lo studio “Connecting the dots. Why only 2% of global RE in Africa?”, sviluppato dalla fondazione RES4Africa in collaborazione con Enel Green Power e presentato oggi durante un evento digitale a cui hanno partecipato 250 persone collegate da tutto il mondo. Cinque anni dopo l'adozione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile e con soli dieci anni per la realizzazione dell'Agenda 2030, l'analisi strategica evidenzia come l'Africa sia la regione che nell'ultima decade ha vissuto il minor sviluppo nel settore delle energie rinnovabili a livello mondiale (Europa 22 per cento, Nord America 11 per cento, America Latina 6 per cento, India 5 per cento, Cina 41 per cento, resto del mondo 13 per cento), nonostante sia il continente con maggior ricchezza e potenzialità di risorse. La fotografia che si evince dallo studio mostra un continente caratterizzato da una sostenuta crescita demografica ed economica (dal 2000: popolazione +0,5 miliardi, Pil +1.600 miliardi di dollari), particolarmente dinamica in termini di urbanizzazione (+4 per cento all'anno di popolazione residente in zone urbane) e digitalizzazione (la popolazione che utilizza internet è passata dal 5 per cento nel 2009 al 25 per cento nel 2017). (Com)