Business news: Sud Sudan, riaperto spazio aereo a voli regionali e internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sud Sudan ha riaperto il suo spazio aereo ai voli regionali e internazionali. Lo ha reso noto l'autorità dell'aviazione civile di Giuba in un comunicato rilanciato dai media locali. Secondo quanto riferito dal direttore generale dell'aeroporto internazionale di Giuba, Kur Kuol, le prime compagnie ad atterrare nello scalo sono state Ethiopian Airlines e la sudanese Badr Airlines, mentre la compagnia FlyDubai riprenderà i voli regolari per Giuba a partire da domani, 10 luglio. “Il nostro spazio aereo è ora aperto, non abbiamo restrizioni per le compagnie aeree. Ma chiunque arrivi nel Paese dall'esterno, sia esso straniero o cittadino del Sud Sudan, dovrà fornire un certificato sanitario e mettersi in autoisolamento per 14 giorni”, ha affermato Kuol. Il governo del Sud Sudan ha sospesi i voli a marzo come misura precauzionale per contribuire ad arginare la pandemia di Covid-19. Nel Paese si registrano attualmente 2.129 casi e 41 decessi. (Res)