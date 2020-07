Business news: Nigeria, presidente Buhari firma oggi legge di revisione del bilancio 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, firmerà oggi la legge di revisione del bilancio 2020, approvata il mese scorso dall’Assemblea nazionale. Lo ha reso noto la presidenza di Abuja su Twitter. Il nuovo bilancio rivisto prevede un budget di 10.800 miliardi di naira (28,38 miliardi di dollari) e si basa su un prezzo al barile di petrolio di 35 dollari per il 2021 e di 30 dollari per il 2022 e il 2023. Il precedente bilancio, approvato a dicembre, prevedeva invece un prezzo di 57 dollari al barile. La Nigeria, principale produttore di petrolio in Africa, dipende fortemente dalle vendite di greggio che rappresentano circa il 90 per cento degli utili in valuta estera. La crisi petrolifera, unita agli effetti della pandemia di Covid-19 sull’economia, provocheranno una drammatica recessione quest’anno: secondo le stime del Fondo monetario internazionale (Fmi), l'economia della Nigeria si contrarrà quest'anno del 5,4 per cento e tornerà a crescere al 2,6 per cento nel 2021, mentre secondo l’ultimo aggiornamento dell’African Economic Outlook pubblicato dalla Banca africana di sviluppo (Afdb) l’economia nigeriana si contrarrà tra il 4,4 e il 7,2 per cento a seconda della gravità e della durata della pandemia, spazzando via i progressi compiuti per tre anni consecutivi di crescita dopo la precedente recessione del 2016. (Res)