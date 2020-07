Polonia: presidenziali, oggi il ballottaggio fra l'uscente Duda e il sindaco di Varsavia Trzaskowski

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elettori polacchi votano oggi al secondo turno delle elezioni presidenziali per scegliere il capo dello Stato per i prossimi cinque anni. Da un lato c'è il presidente uscente, Andrzej Duda, sostenuto da Diritto e giustizia (PiS) e dagli altri partiti della Destra unita, attuale maggioranza di governo; dall'altro c'è il sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski, candidato di Piattaforma civica (Po) e delle formazioni minori della cosiddetta Coalizione civica (Ko). Due settimane fa Duda ha conquistato il 43,5 per cento dei voti al primo turno delle presidenziali, ottenendo il primo posto, ma non la maggioranza assoluta che gli avrebbe consentito di evitare il ballottaggio con Trzaskowski. Quest'ultimo arrivato secondo con il 30,5 per cento. Non è stata una campagna elettorale facile, innanzitutto perché si è svolta nel pieno di una pandemia inaspettata. Il voto avrebbe dovuto tenersi il 10 maggio, ma la maggioranza non è riuscita a scongiurare il suo spostamento, che voleva evitare per approfittare del vantaggio di Duda nei sondaggi e non soffrire un eventuale calo di consensi all'aumentare dell'impatto economico della pandemia. Ora i due candidati sono sostanzialmente testa a testa: quale che sia il candidato favorito dalle rilevazioni più recenti, l'altro lo insegue sempre a strettissimo giro. (segue) (Vap)