Polonia: presidenziali, oggi il ballottaggio fra l'uscente Duda e il sindaco di Varsavia Trzaskowski (3)

- Non è un caso che Duda abbia cercato di corteggiare gli elettori che al primo turno delle presidenziali hanno scelto di votare per Krzysztof Bosak, candidato della formazione nazionalista e libertaria Konfederacja. Nel voto del 28 giugno Bosak ha attratto i consensi di 1,3 milioni di polacchi ed è stato il secondo candidato più votato nella corte anagrafica compresa tra i 18 e i 29 anni. Ad una prima lettura, l'elettorato di Konfederacja potrebbe effettivamente essere più portato a votare per un candidato conservatore quale Duda. Tuttavia, Bosak ha ottenuto il 6,78 per cento al primo turno non solo facendo appello ai valori tradizionali e al nazionalismo, ma anche al liberismo. Nonostante un retroterra ideologico simile, Konfederacja si distanzia da PiS per l'insistenza di quest'ultimo nell'usare soldi pubblici per programmi di welfare costosi. Trzaskowski ne è consapevole e ha tentato di fare breccia nell'elettorato di Bosak spingendo su temi quali il libero mercato e l'abbassamento delle tasse, laddove Duda ha soprattutto aumentato i suoi attacchi alla comunità Lgbt e ai media stranieri, innanzitutto tedeschi. Bosak non ha dato il suo appoggio formale a nessuno dei due. (segue) (Vap)