Polonia: presidenziali, oggi il ballottaggio fra l'uscente Duda e il sindaco di Varsavia Trzaskowski (5)

- Un elettorato sicuramente più vicino a Trzaskowski è quello del candidato arrivato terzo al primo turno, l'indipendente Szymon Holownia. Giornalista e presentatore televisivo, Holownia ha ottenuto il 13,8 per cento, quasi 2,7 milioni di voti che fanno gola al candidato di Ko. Lo stesso Holownia, cattolico moderato di centro, ha dichiarato che voterà per Trzaskowski e dopo il primo turno ha avuto modo di discutere pubblicamente con lui per trovare punti programmatici comuni. Allo stesso tempo, Holownia ha recentemente fondato un movimento, Polska 2050, che da un'eventuale disfatta di Trzaskowski nel lungo periodo trarrebbe un vantaggio nel raccogliere i consensi dei moderati. (Vap)