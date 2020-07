Kosovo-Serbia: oggi nuova videoconferenza ospitata da Bruxelles su normalizzazione rapporti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella dichiarazione si legge che "la normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia è estremamente importante per la sicurezza e la stabilità nella regione e, oltre a ciò, di grande importanza per le prospettive di adesione all'Ue di entrambi i paesi". I negoziati mediati dall'Ue tra Pristina e Belgrado si sono interrotti nel 2018 in seguito alle indiscrezioni su un potenziale scambio di territori e dopo che il Kosovo ha imposto dei dazi del 100 per cento sulle importazioni serbe. Entrambi i paesi hanno subito crescenti pressioni per riavviare i negoziati. La ripresa del processo di normalizzazione giunge, peraltro, dopo che un Tribunale speciale dell’Aia ha accusato il presidente kosovaro Hashim Thaci di crimini di guerra. (Beb)