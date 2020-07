Business news: export Cile a -3 per cento su anno a giugno, forte aumento vendite a Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni del Cile hanno registrato a giugno una flessione del 3 per cento rispetto allo stesso mese del 2019 secondo dati del Servizio nazionale delle dogane. Nel contesto della crisi globale dovuta all'impatto del nuovo coronavirus, a contenere un calo più pronunciato dell'export sono state le vendite alla Cina, che nel sesto mese dell'anno hanno registrato invece un'impennata del 49 per cento su anno con oltre 2,1 miliardi di dollari. Allo stesso modo anche l'export verso il Giappone segna un +8,4 per cento. L'incremento delle esportazioni a questi due paesi ha controbilanciato il forte calo registrato invece dagli invii ai principali soci regionali, con in testa il Perù (-51 per cento), Brasile (-37,5 per cento). In forte calo le esportazioni anche verso la Corea del Sud (-36,6 per cento) e Stati Uniti (22,4 per cento). In termini di voci dell'export, a trainare le vendite ancora una volta è il settore minerario, con un +4,4 per cento per le esportazioni di minerali del rame. In calo invece le esportazioni globali di frutta (-8,2 per cento) e di prodotti ittici (-4,6 per cento). (Abu)