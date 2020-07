Business news: Egitto, Egas dichiara “decaduto” l’accordo sul riavvio dell'impianto di Damietta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egyptian Natural Gas Holding Company (Egas) ha annunciato che l’accordo raggiunto il 27 febbraio per riattivare l'impianto di liquefazione del gas naturale di Damietta è “decaduto” per dell'incapacità delle altre parti di rispettare le condizioni sospensive a causa della crisi del coronavirus. Lo ha annunciato il ministero del Petrolio in un comunicato stampa. "L'attivazione dell'accordo era subordinata a una serie di condizioni preliminari, alcune delle quali erano state soddisfatte da Egas. Tuttavia, le altre parti non hanno potuto soddisfare dette condizioni a causa della crisi Covid-19", ha dichiarato Egas. L’azienda statale egiziana si dice comunque disposta ad intavolare altri negoziati per raggiungere un nuovo accordo in questo senso. L’impianto di liquefazione, di proprietà della società Segas, partecipata al 40 per cento da Eni attraverso Union Fenosa Gas (50 per cento Eni e 50 per cento Naturgy), ha una capacità di 7,56 miliardi di metri cubi all’anno ma è fermo dal novembre del 2012. Lo scorso 27 febbraio, una serie di accordi firmati tra Eni, la Repubblica Araba d’Egitto, la Egyptian General Petroleum Corporation (Egpc), la Egyptian Natural Gas Holding Company (Egas), la società spagnola Naturgy avevano fatto sperare nel riavvio entro giugno 2020. Gli accordi di febbraio prevedevano la risoluzione amichevole delle dispute pendenti di Union Fenosa Gas e Segas con Egas e l’Egitto e la successiva ristrutturazione societaria della stessa Union Fenosa Gas, i cui asset dovrebbero essere ripartiti fra i soci Eni e Naturgy. (Cae)