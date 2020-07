Business news: Tunisia, consumo prodotti petroliferi in calo del 21 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consumo di prodotti petroliferi in Tunisia è diminuito del 21 per cento a marzo di quest’anno rispetto al 2019, in concomitanza con le restrizioni alle attività produttive e alla libertà di movimento per arginare la diffusione della Covid-19. E’ quanto emerge da un rapporto pubblicato dall’Osservatorio nazionale dell’energia (One). Il tasso di diminuzione principale riguarda il carburante utilizzato dagli aerei (-56 per cento), seguito dal carburante industriale (-30 per cento), dalla benzina (-25 per cento) e dal diesel (-19 per cento). Al contrario, la domanda di gas è aumentata a marzo 2020 del 13 per cento, mentre la richiesta di gas per il consumo domestico ha registrato un +16 per cento rispetto a marzo 2019. La produzione di elettricità a marzo è diminuita del 4 per cento, mentre la domanda nello stesso periodo rispetto al 2019 è diminuita del 28 per cento. (Tut)