Business News: Algeria pronta a rivedere contratti gas con clienti europei per mantenere quota mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria intende rivedere i contratti per la vendita di gas naturale con i principali clienti europei con l'obiettivo di mantenere la quota di mercato. Lo ha annunciato all’emittente radiofonica pubblica algerina, il ministro dell’Energia, Mohamed Arkab, rispondendo ad una domanda sulla perdita del primato dell'Algeria come principale fornitore di gas della Spagna a causa dell'entrata sul mercato iberico del Gnl proveniente dagli Stati Uniti. “Al fine di mantenere la posizione dell’Algeria sul mercato del gas, considerando l’emergere di nuovi produttori di gas da scisti, l’Algeria ha avviato una revisione dei contratti e dei negoziati di lungo termine per mantenere la sua posizione sul mercato”, ha affermato Arkab. L'Algeria è il terzo fornitore di gas in Europa e nel 2019 ha rappresentato l'11 per cento delle forniture europee con i principali clienti rappresentati da Italia, Spagna e Portogallo. Va ricordato che nel 2019 gli algerini hanno rinnovato i contratti con Eni, Enel e Edison, cioè i principali importatori dell'Italia. I dettagli di questi accordi sono segretati, ma è di dominio pubblico la durata di otto anni (estendibile per altri due anni). I contratti di questo tipo sono sempre flessibili e, difatti, nei mesi e negli anni ci sono sempre oscillazioni significative delle importazioni di gas algerino in Italia, dove non vengono esportati volumi fissi. Questo, tuttavia, non significa una rinegoziazione dei contratti, ma la semplice applicazione di speciali clausole di salvaguardia. (Ala)