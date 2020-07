Business news: Coratella (Saipem), l'Africa ha il potenziale per basare il suo sviluppo su gas naturale e rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Africa ha il potenziale per emergere come il primo continente capace di basare il suo sviluppo sul gas naturale e sulle energie rinnovabili. Lo ha dichiarato il ‎Chief Operating Officer Onshore della Divisione E&C Onshore di Saipem, Maurizio Coratella, in un’intervista al quotidiano nigeriano “The Guardian”. “Siamo presenti in Nigeria da oltre 50 anni e abbiamo una presenza duratura in altri paesi africani. L'Africa ha il potenziale per emergere come primo continente basando il suo sviluppo sul gas naturale e sulle energie rinnovabili. Ad esempio, in Mozambico ci è stato assegnato un progetto da 6 miliardi di dollari per realizzare il progetto Gnl di Total. Come azienda, ci posizioniamo come fornitore leader di soluzioni e infrastrutture energetiche per progetti chiave in Africa a supporto dello sviluppo sostenibile del continente”, ha detto Coratella, evidenziando che il progetto Nlng Train 7 in Nigeria aumenterà la capacità produttiva del Paese e sarà un punto di riferimento per le iniziative di transizione energetica in tutto il mondo. “Il progetto procede senza intoppi, nonostante la pandemia, e rappresenta una solida base per affrontare l'incertezza in questo momento particolare e difficile. Questo progetto rientra nel nostro costante impegno a sostenere lo sviluppo di investimenti a lungo termine e collaborare con le aziende locali per creare valore aggiunto per l'economia nigeriana in linea con la nostra strategia di sostenibilità e transizione energetica”, ha aggiunto Coratella. “La pandemia ha accelerato una tendenza già in atto: la transizione energetica in favore del gas nel mix energetico, in particolare il Gnl. Il Gnl ha staccato il gas dalla ‘dipendenza dalla conduttura’ consentendo al gas di competere con il petrolio spesso a un prezzo più competitivo in termini di energia pur essendo più sostenibile dal punto di vista ambientale”, ha concluso. (Res)