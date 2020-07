Business news: premier etiope Ahmed, proseguiremo operazioni di riempimento della diga Gerd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Etiopia proseguirà nelle operazioni di riempimento della Grande diga etiope della Rinascita (Gerd), approfittando della stagione delle piogge. Lo ha detto il primo ministro Abiy Ahmed ai media internazionali, sostenendo che "su altri punti possiamo raggiungere un accordo (con le altre parti interessate) nel tempo, ma per il riempimento della diga l'accordo va concluso e firmato quest'anno". Il governo di Addis Abeba ha insistito sul fatto che la diga continuerà ad essere riempita "come previsto" a partire da questo mese, nonostante le preoccupazioni sollevate dalle autorità di Egitto e Sudan sui rischi per i paesi a valle di subire una drastica riduzione della fornitura di acqua. Secondo il quotidiano egiziano "Egypt Independent", l'Etiopia avrebbe segretamente iniziato a riempire la diga nonostante i negoziati siano ancora in corso. Le informazioni non sono state confermate dalle autorità, mentre il quotidiano fa riferimento ad un'immagine satellitare acquisita dall'Università del Cairo. (Res)