Business news: Kenya-Usa, avviati negoziati per concludere accordo commerciale bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Kenya e Stati Uniti hanno avviato formalmente i negoziati per concludere un patto commerciale bilaterale che le due economie sperano possano servire da modello per ulteriori accordi in tutto il continente africano. In una dichiarazione congiunta, i ministri del Commercio dei due paesi, Betty Maina e Robert Lighthizer, hanno dichiarato di aver avviato un ciclo iniziale di colloqui, che si svolgerà nelle prossime due settimane. "Riteniamo che questo accordo con il Kenya integrerà gli sforzi di integrazione regionale dell'Africa, anche nella Comunità dell'Africa orientale e nella storica area di libero scambio continentale africana", hanno dichiarato Maina e Lighthizer. Nel 2019, l'interscambio commerciale tra gli Stati Uniti e il Kenya ha raggiunto 1,1 miliardi di dollari, con un aumento del 4,9m per cento rispetto al 2018. (Res)