Business news: Africa, possibile vaccino anti Covid-19 atteso nel primo trimestre 2021

- L'Africa potrebbe ottenere un vaccino contro il Covid-19 nel corso del primo trimestre del 2021 se i test in corso in Sudafrica sul farmaco sviluppato dall'Università di Oxford avessero successo. Lo ha dichiarato il professore di vaccinologia all'Università partner di Witwatersrand che sta conducendo il processo sudafricano, Shabir Madhi. "Il vaccino potrebbe essere commercializzato già all'inizio del prossimo anno", ha detto citato dai media locali, sottolineando tuttavia che questa data dipende "completamente dai risultati degli studi clinici" in corso. Al momento nel paese sono in fase di test 19 potenziali vaccini. L'Università di Oxford ha avviato in Sudafrica i primi test per verificare l'efficacia di un potenziale vaccino contro il nuovo coronavirus lo scorso 24 giugno. Il vaccino sarà testato su 2mila persone volontarie di età compresa fra i 18 ed i 65 anni, inclusi alcuni pazienti sieropositivi. (Res)