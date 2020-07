Business news: Fnb, Total ha ottenuto finanziamenti per 15,8 miliardi di dollari per progetto Gnl nel nord del Mozambico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo petrolifero francese Total ha ottenuto finanziamenti per 15,8 miliardi per il suo progetto di gas naturale liquefatto (Gnl) che gestisce nel nord del Mozambico. Lo ha riferito l'unità locale di FirstRand (Fnb), finanziatore sudafricano, in un comunicato ripreso dai media locali. Secondo la nota, i contratti di finanziamento per lo sviluppo di successo di Total sono stati firmati venerdì scorso. "Fnb ... intende entrare in altri grandi progetti di gas naturale in Mozambico, così come è entrato nel finanziamento di Total, in un consorzio di 20 istituti bancari che ha concesso 15,8 miliardi di dollari, per i quali sono stati firmati gli ultimi contratti lo scorso venerdì", si legge nella nota. Se l'unità di corporate e investment banking di FirstRand, Rand Merchant Bank (Rmb), ha precedentemente detto di far parte del consorzio, nessuna conferma ufficiale è stata data da Total. Il progetto Gnl del Mozambico è uno dei tanti che è stato avviato nell'estremo nord del Paese a seguito di uno dei maggiori ritrovamenti di gas avvenuti al largo delle sue coste. (Res)